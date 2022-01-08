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Минобороны показало погрузку техники ВДВ на аэродроме в Ульяновске перед отправкой в Казахстан

05:00 08.01.2022
Техника будет отправлена самолетами военно-транспортной авиации.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Самолетами военно-транспортной авиации с аэродромов в Московской, Ивановской, Ульяновской областей продолжается переброска основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан, сообщили в Минобороны РФ.

На видео, опубликованном ведомством, можно наблюдать как военнослужащие ВДВ в темное время суток осуществляют погрузку штатной техники и вооружения на самолеты военно-транспортной авиации на аэродроме Ульяновск-Восточный. Сообщается, что после отправки техника будет доставлена на казахстанские аэродромы Алматы и Житыген.

Ранее с аэродрома Ульяновска в Казахстан отбыли военнослужащие подразделений ВДВ РФ, входящие в состав миротворческого контингента ОДКБ.  Также в самолет была загружены машины, в частности бронемашина «Рысь» и КамАЗ. 

Напомним, миротворческий контингент ОДКБ был направлен в Казахстан в соответствии с решением Совета коллективной безопасности организации, принятым 6 января 2022 года. В его состав вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. 

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Николай Баранов

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