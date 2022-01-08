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Число задержанных в Казахстане увеличилось до 4,4 тысячи

Марина Крижановская
23:28 08.01.2022
Сообщается, что среди них есть иностранцы.
Число задержанных в Казахстане увеличилось до 4,4 тысячи
© Фото: РИА Новости
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Как сообщают СМИ, в ходе антитеррористической операции в Казахстане задержаны уже как минимум 4 404 человека. Уточняется, что среди них есть иностранные граждане. Информацию приводит РИА Новости со ссылкой на республиканский канал «Хабар 24».

Ранее сообщалось о задержании порядка 4000 человек. Наибольшее количество задержаний пришлось на крупнейший город республики Алма-Ата.

Президент Казахстана Токаев заявлял, что контртеррористические акции в стране должны проводиться до тех пор, пока боевики не будут полностью уничтожены. По словам главы государства, террористы в Казахстане применяют оружие и наносят ущерб имуществу.

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