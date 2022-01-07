Токаев: контртеррористические акции нужны до полного уничтожения боевиков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что контртеррорестические акции в стране должны проводиться до тех пор, пока боевики не будут полностью уничтожены. По словам главы государства, террористы в Казахстане применяют оружие и наносят ущерб имуществу.

«Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Ранее Токаев заявил о том, что конституционный порядок в регионах Казахстана «в основном восстановлен». Местные органы власти контролируют ситуацию.