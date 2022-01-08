Около 4000 человек задержаны силовиками Казахстана

В Казахстане в ходе проведения антитеррористической операции были задержаны порядка 4000 человек. Уточняется, что наибольшее количество задержаний пришлось на город республиканского значения Алма-Ата.

«Сообщается, что "до 4000 террористов задержаны в Казахстане", при этом "наибольшее количество задержаний - в Алматы"», - приводит РИА Новости информацию МВД республики Казахстан.

Министерство внутренних дел также уточняет, что задержанные лица могут быть осуждены на пожизненное заключение.

Ранее казахстанский президент Токаев заявил, что контртеррористические акции нужны до полного уничтожения боевиков. По его словам, террористы в Казахстане применяют оружие и наносят ущерб имуществу. Кроме того, алма-атинский департамент полиции сообщал о задержании свыше сотни человек, а также об изъятии оружия у террористических элементов.