Генконсульство РФ проверяет информацию о задержании россиянина в Казахстане

Генеральное консульство РФ в Алма-Ате проверяет информацию о задержании гражданина России в ходе массовых протестов в Казахстане, в контакте с местными властями. Об этом сообщили в департаменте ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

Напомним, что Sputnik Казахстан передавал сообщение о задержании россиянина во время массовых антиправительственных акций в Казахстане. По данным полиции, он вместе с другими участниками митингов якобы нарушал общественный порядок.

«Наши сотрудники Генконсульства в Алма-Ате, в контакте с местными компетентными властями проверяют эту информацию», - цитирует РИА Новости сообщение ДСКЦ МИД РФ.

Ранее в СМИ сообщили, что в Жамбылской области введен «красный уровень» террористической угрозы. Также напомним, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал сроки присутствия миротворцев ОДКБ в Республике. По его словам, силы будут находиться в стране, пока ситуация в ней не стабилизируется.