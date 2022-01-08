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СМИ: в Жамбылской области Казахстана введен «красный уровень» террористической угрозы

Елизавета Потейчук
21:41 08.01.2022
До этого СМИ сообщали о боях в пригороде Алма-Аты.
СМИ: в Жамбылской области Казахстана введен «красный уровень» террористической угрозы
© Фото: t.me shot_shot Globallookpress
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По данным СМИ, в Казахстане в Жамбылской области введен «красный уровень» террористической угрозы. Ранее в прессе появилась информация, что в пригороде Алма-Аты ведется бой вдоль автотрассы. Позднее в МВД не подтвердили данные сведения.

«В Жамбылской области введен "красный" уровень террористической угрозы», - сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на СМИ.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Виктор Мураховский прокомментировал «Звезде» тему радикального исламизма на территории Казахстана. По его словам, казахстанские власти долгое время следовали принципам «многовекторной политики», опирающейся в том числе и на националистические элементы.

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