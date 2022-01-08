Токаев назвал сроки присутствия миротворцев ОДКБ в Казахстане

Миротворческие силы ОДКБ будут находиться в Казахстане непродолжительный срок, пока ситуация в стране не стабилизируется, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Были развернуты миротворческие войска в составе многонациональных сил стран - участниц ОДКБ, и они останутся на короткий период времени до стабилизации ситуации в Казахстане», - написал Токаев в своем Twitter.

Ранее секретариат ОДКБ сообщил о вводе в Казахстан в соответствии с решением Совета коллективной безопасности организации Коллективных миротворческих сил на ограниченный временно срок. Соответствующее решение было принято 6 января 2022 года.

По словам президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, на Алма-Ату было совершено минимум 6 волн атак террористов. Глава государства добавил, что боевиками командуют из единого центра, они «очень хорошо обучены и организованы».