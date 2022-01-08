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Токаев назвал сроки присутствия миротворцев ОДКБ в Казахстане

Алиса Кононенко
00:04 08.01.2022
По словам казахстанского лидера, миротворческие войска будут находиться в республике до стабилизации ситуации.
Токаев назвал сроки присутствия миротворцев ОДКБ в Казахстане
© Фото: Kazakh presidential website XinHua Globallookpress
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Миротворческие силы ОДКБ будут находиться в Казахстане непродолжительный срок, пока ситуация в стране не стабилизируется, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Были развернуты миротворческие войска в составе многонациональных сил стран - участниц ОДКБ, и они останутся на короткий период времени до стабилизации ситуации в Казахстане», - написал Токаев в своем Twitter.  

Ранее секретариат ОДКБ сообщил о вводе в Казахстан в соответствии с решением Совета коллективной безопасности организации Коллективных миротворческих сил на ограниченный временно срок. Соответствующее решение было принято 6 января 2022 года.  

По словам президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, на Алма-Ату было совершено минимум 6 волн атак террористов. Глава государства добавил, что боевиками командуют из единого центра, они «очень хорошо обучены и организованы».  

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