В МВД Казахстана не подтвердили сведения о бое в пригороде Алма-Аты

По данным СМИ, информацию о продолжающемся бое в пригороде Алма-Аты в районе поселка Райымбек не подтвердили в министерстве внутренних дел Казахстана. Напомним, что о столкновениях вдоль автотрассы Алматы - Бишкек прессе сообщили местные жители.

«В МВД Казахстана не подтвердили информацию о столкновениях в пригороде Алматы - в районе поселка Райымбек», - информирует Sputnik Казахстан.

Ранее российские миротворцы ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Миротворческий контингент ОДКБ был направлен в Казахстан в соответствии с решением Совета коллективной безопасности организации, принятым 6 января 2022 года, на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки в республике.