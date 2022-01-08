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Белый дом: США готовы рассмотреть возможность взаимных ограничений военных учений

Елизавета Потейчук
21:35 08.01.2022
Представитель администрации США отметил, что речь идет и о стратегических бомбардировщиках.
Белый дом: США готовы рассмотреть возможность взаимных ограничений военных учений
© Фото: Минобороны России
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Представитель администрации США высокого ранга заявил, что Вашингтон готов обсудить с Россией возможность ограничения масштабов военных учений, включая стратегические бомбардировщики. Об этом он сообщил в рамках специального телефонного брифинга для журналистов, посвященного предстоящим российско-американским переговорам по безопасности.

«Россия говорит, что ее безопасность также находится под угрозой из-за учений США и НАТО. Так что мы готовы изучить возможность взаимных ограничений на размер и масштаб подобных учений. Речь идет как о полетах стратегических бомбардировщиков вблизи от территории обеих сторон, так и о наземных учениях», - цитирует ТАСС слова чиновника.

Ранее Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что администрация США не рассматривает вариант сокращения американского военного присутствия в Европе, а также смену позиции по данной тематике. Хотя до его высказываний в СМИ отмечали, что Вашингтон в ходе предстоящих 10 января в Женеве переговоров собирается обсудить с Россией вопрос размещения ракет и масштаб проводимых военных учений в Европе.

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