В Пентагоне заявили, что США не намерены сокращать военное присутствие в Европе

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что администрация США не рассматривает вариант сокращения американского военного присутствия в Европе, а также смену позиции по данной тематике. Он также уточнил, что американская сторона не будет менять численность сил в Польше и странах Балтии.

«Появились некоторые сообщения от телеканала NBC о вариантах действий, которые США рассматривают накануне переговоров с Россией. Могу недвусмысленно заявить, что мы НЕ рассматриваем возможность сокращения численности войск в Европе или изменение позиции по данному вопросу», - написал представитель оборонного ведомства в своем аккаунте в Twitter.

Ранее в СМИ сообщили, что Вашингтон в ходе предстоящих 10 января в Женеве переговоров собирается обсудить с Россией вопрос размещения ракет и масштаб проводимых военных учений в Европе. Также в прессе отмечалось, что США рассматривают возможность обсудить на переговорах с Россией сокращение военного присутствия Америки в Восточной Европе.