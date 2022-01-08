СМИ: Вашингтон намерен обсудить с РФ ракеты и учения в Европе на переговорах в Женеве

По данным СМИ, Вашингтон в ходе предстоящих 10 января в Женеве переговоров собирается обсудить с Россией вопрос размещения ракет и масштаб проводимых военных учений в Европе. Об этом прессе сообщили лица, которым якобы известны планы администрации США.

В частности, Белый дом намерен выяснить, серьезно ли российская сторона относится к процессу разрешения кризиса вокруг Украины или использует выдвигаемые требования к США для «затягивания сложившейся обстановки», пишет Washington Post со ссылкой на источники.

Ранее в прессе сообщалось, что администрация президента США подготовила новый пакет «военной помощи» Украине. Кроме того, по данным СМИ, США рассматривают возможность обсудить на переговорах с Россией сокращение военного присутствия Америки в Восточной Европе.