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СМИ: Вашингтон может обсудить с РФ сокращение военного присутствия США в Восточной Европе

Елизавета Потейчук
21:08 07.01.2022
В частности, на переговорах может быть затронут вопрос масштабов военных учений, проводимых обеими державами.
СМИ: Вашингтон может обсудить с РФ сокращение военного присутствия США в Восточной Европе
© Фото: pexels.com
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По данным СМИ, США рассматривают возможность обсудить на переговорах с Россией сокращение военного присутствия Америки в Восточной Европе. Об этом сообщил источник в администрации президента США.

«Обсуждения могут потенциально касаться масштабов военных учений, проводимых обеими державами, числа американских войск, дислоцированных в странах Балтии и Польше», - приводит слова чиновника NBC News.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия сейчас вынуждена применять «жесткий» подход в переговорах с США и НАТО о гарантиях безопасности. Дипломат добавил, что все попытки российской стороны остановить негативный тренд в развитии безопасности в Евроатлантике наталкивались на действия, которые шли вразрез как с обещаниями, так и с документами, которые носили политически обязывающий характер.

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