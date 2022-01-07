В стране и мире СМИ: в Белом доме разработали новый пакет «военной помощи» Украине Елизавета Потейчук На Украине надеются, что власти одобрят дополнительную помощь от США, пишет пресса. © Фото: httpspixabay.com Читайте нас на: Согласно информации СМИ, администрация президента США подготовила новый пакет «военной помощи» Украине. По данным прессы, в Киеве выразили надежду, что власти намерены одобрить дополнительную поддержку. «Администрация Байдена также подготовила новый пакет военной помощи США для Украины в дополнение к американской военной помощи, которая уже поступает в Киев», - передает NBC News со ссылкой на действующих и бывших чиновников Белого дома. Кроме того, телеканал сообщал, что США рассматривают возможность обсудить на переговорах с Россией сокращение военного присутствия Америки в Восточной Европе. В частности, стороны якобы обсудят масштаб военных учений, проводимых обеими державами. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика