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МИД РФ получил сотни обращений россиян с просьбой о вывозе из Казахстана

Елизавета Потейчук
19:53 08.01.2022
В дипведомстве отметили, что приоритет в вопросе вывоза из страны уделяется детям и школьникам.
МИД РФ получил сотни обращений россиян с просьбой о вывозе из Казахстана
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В департаменте ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ сообщили, что ведомством было получено несколько сотен обращений от граждан России с просьбой вывезти их из Казахстана. В основном просьбы поступают из Алма-Аты, приоритет отдается детям и школьникам.

«Нами уже обработано несколько сот обращений с просьбой о вывозе - в основном из Алма-Аты. Уточняем местонахождение и контактные телефоны, конкретную ситуацию. Приоритетное внимание - возвращению детей и школьников, которые были на каникулах», - рассказали в ДСКЦ в беседе с РИА Новости.

Ранее в Казахстане в ходе проведения антитеррористической операции были задержаны порядка 4000 человек. Министерство внутренних дел страны также уточняет, что задержанные лица могут быть осуждены на пожизненное заключение. Кроме того, МИД РФ назвал «хамским» ироничное высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о российских миротворцах в Казахстане. Российские дипломаты предложили Блинкену учесть урок истории, касающийся его страны.

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