Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД РФ назвали «хамским» высказывание Блинкена по Казахстану

Алиса Кононенко
00:18 08.01.2022
Ранее госсекретарь США неуместно пошутил о присутствии российских миротворческих сил в республике.
В МИД РФ назвали «хамским» высказывание Блинкена по Казахстану
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

В МИД РФ отреагировали на ироничное высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о российских миротворцах в Казахстане, заявив, что оно сделано в типичной для главы американского Госдепа «хамской» манере.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен в типичной для себя хамской манере пошутил по поводу трагических событий в Казахстане. Абсолютно легитимный ответ ОДКБ на призыв руководства Казахстана оказать содействие в обеспечении безопасности (о котором, кстати уже был уведомлен Совет Безопасности ООН) глава американского внешнеполитического ведомства сопроводил следующей ехидной репликой: "Один урок из прошлой истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти" », - сообщается в официальном Telegram-канале МИД России.  

Российские дипломаты предложили американскому госсекретарю учесть урок истории, касающийся его страны.

«Когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным», - говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что этому учит не недавнее прошлое, а все 300 лет американской государственности.

«Многое по этому поводу расскажут индейцы североамериканского континента, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и многие другие несчастные, кому не повезло увидеть у себя "дома" этих незваных гостей», - резюмировали в МИД РФ.

Напомним, секретариат ОДКБ сообщил о вводе в Казахстан в соответствии с решением Совета коллективной безопасности организации Коллективных миротворческих сил на ограниченный временно срок. Соответствующее решение было принято 6 января 2022 года.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:35 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео работы силовиков в Талдыкоргане
22:32 В стране и мире
Видео
Протест протестующим: жители Актау разгневаны перекрытием дорог митингующими
21:20 В стране и мире
Блинкен заявил, что в НАТО никогда не обещали РФ не расширяться на восток
20:33 В стране и мире
Лукашенко провел телефонный разговор с Назарбаевым
11:45 Армия
Умер бывший начальник Генштаба ВС РФ генерал Анатолий Квашнин
Популярное
Видео
Опубликовано видео работы силовиков в Талдыкоргане
Секретариат ОДКБ: Казахстан заявил о вторжении подготовленных из-за рубежа банд
«Отец казахского хип-хопа» убит мародерами во время протестов в Алма-Ате
СМИ: Вашингтон может обсудить с РФ сокращение военного присутствия США в Восточной Европе
Видео
Корреспондент с места рассказал о ситуации в Алма-Ате
Видео
Первые подразделения российских десантников приземлились в Казахстане
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.