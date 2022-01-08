В МИД РФ назвали «хамским» высказывание Блинкена по Казахстану

В МИД РФ отреагировали на ироничное высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о российских миротворцах в Казахстане, заявив, что оно сделано в типичной для главы американского Госдепа «хамской» манере.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен в типичной для себя хамской манере пошутил по поводу трагических событий в Казахстане. Абсолютно легитимный ответ ОДКБ на призыв руководства Казахстана оказать содействие в обеспечении безопасности (о котором, кстати уже был уведомлен Совет Безопасности ООН) глава американского внешнеполитического ведомства сопроводил следующей ехидной репликой: "Один урок из прошлой истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти" », - сообщается в официальном Telegram-канале МИД России.

Российские дипломаты предложили американскому госсекретарю учесть урок истории, касающийся его страны.

«Когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным», - говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что этому учит не недавнее прошлое, а все 300 лет американской государственности.

«Многое по этому поводу расскажут индейцы североамериканского континента, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и многие другие несчастные, кому не повезло увидеть у себя "дома" этих незваных гостей», - резюмировали в МИД РФ.

Напомним, секретариат ОДКБ сообщил о вводе в Казахстан в соответствии с решением Совета коллективной безопасности организации Коллективных миротворческих сил на ограниченный временно срок. Соответствующее решение было принято 6 января 2022 года.