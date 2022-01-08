СМИ: в пригороде Алма-Аты ведется бой вдоль автотрассы

По данным СМИ, в Казахстане в пригороде Алма-Аты в окрестностях поселка Райымбек несколько часов продолжается бой. Об этом сообщили местные жители.

«В пригороде Алматы, вдоль трассы Алматы - Бишкек, идет бой», - передает Sputnik Казахстан.

Ранее во время массовых беспорядков в Алма-Ате погибла четырехлетняя девочка. Кроме того, по данным СМИ, в Алматинском морге выстроились очереди из родственников погибших во время протестов в стране.

Также напомним, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура по погибшим в ходе беспорядков. Министерство внутренних дел Республики Казахстан сообщило об увеличении числа погибших сотрудников правоохранительных органов до 18 человек.