Госдеп назвал «неточными» сообщения СМИ о готовности обсуждать с РФ отвод сил из Восточной Европы

Сообщения СМИ о готовности США обсуждать с РФ возможность отвода сил из Восточной Европы неточные, заявила представитель американского Госдепартамента.

«Хочу быть предельной ясной: сообщения неточные», - цитирует РИА Новости слова представителя Госдепа, сказанные во время телефонного брифинга.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что США не ожидают сокращения сил в Европе и не обсуждают с РФ численность военных в Прибалтике и Польше и назвала обратные утверждения СМИ «ложными».

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источник в администрации президента США сообщил, что США рассматривают возможность обсудить на переговорах с Россией сокращение военного присутствия Америки в Восточной Европе.

Напомним, переговоры между Москвой и Вашингтоном по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве. 12 января состоятся переговоры в рамках Совета Россия-НАТО в Брюсселе , а 13 января на площадке ОБСЕ в Вене.