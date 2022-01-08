Захарова заявила, что ОБСЕ игнорирует факты нападения на журналистов в Казахстане

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и другие правозащитные организации игнорируют факты нападения на журналистов во время протестов в Казахстане. По словам дипломата, агрессия по отношению к журналистам имела целенаправленный характер - для того, чтобы затруднить трансляцию в СМИ объективной картины происходящего.

«Ни ОБСЕ, ни какая-либо международная правозащитная организация – никто даже не поинтересовался судьбой журналистов "Мира" и других СМИ, не говоря уже о какой-то реальной помощи. Никто даже не подумал прокомментировать этот пещерный вандализм... Налицо вопиющая ситуация с нарушениями прав журналистов, многочисленными посягательствами на их здоровье и жизнь, созданием препятствий для выполнения ими своего профессионального долга по освещению общественно значимых событий в кризисный период», - написала Захарова в Telegram.

По словам дипломата, подобное бездействие подрывает авторитет ОБСЕ и может интерпретироваться протестующими как «молчаливое согласие» на проявление насилия в отношении журналистов.

Ранее боевики захватили здание телеканала «Мир» в Алма-Ате. Как сообщил корреспондент канала, офисы здания серьезно пострадали от огня и мародеров. Также во время стрельбы в центре Алма-Аты погиб водитель съемочной группы телеканала «Алматы».