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Захарова заявила, что ОБСЕ игнорирует факты нападения на журналистов в Казахстане

Алексей Курильченко
14:14 08.01.2022
По словам дипломата, в отношении работников СМИ погромщики проявили «пещерный вандализм».
Захарова заявила, что ОБСЕ игнорирует факты нападения на журналистов в Казахстане
© Фото: Жанна Етекбаева, Sputnik, РИА Новости
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и другие правозащитные организации игнорируют факты нападения на журналистов во время протестов в Казахстане. По словам дипломата, агрессия по отношению к журналистам имела целенаправленный характер - для того, чтобы затруднить трансляцию в СМИ объективной картины происходящего.

«Ни ОБСЕ, ни какая-либо международная правозащитная организация – никто даже не поинтересовался судьбой журналистов "Мира" и других СМИ, не говоря уже о какой-то реальной помощи. Никто даже не подумал прокомментировать этот пещерный вандализм... Налицо вопиющая ситуация с нарушениями прав журналистов, многочисленными посягательствами на их здоровье и жизнь, созданием препятствий для выполнения ими своего профессионального долга по освещению общественно значимых событий в кризисный период», - написала Захарова в Telegram.

По словам дипломата, подобное бездействие подрывает авторитет ОБСЕ и может интерпретироваться протестующими как «молчаливое согласие» на проявление насилия в отношении журналистов.

Ранее боевики захватили здание телеканала «Мир» в Алма-Ате. Как сообщил корреспондент канала, офисы здания серьезно пострадали от огня и мародеров. Также во время стрельбы в центре Алма-Аты погиб водитель съемочной группы телеканала «Алматы».

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