СМИ: водитель съемочной группы телеканала «Алматы» погиб во время стрельбы в Алма-Ате
Стрельба произошла во время беспорядков около городской резиденции президента Казахстана.
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Водитель съемочной группы телеканала «Алматы» погиб во время стрельбы у городской резиденции президента Казахстана в городе Алма-Аты, сообщают СМИ.
«Водитель съемочной группы телеканала «Алматы» погиб во время стрельбы у городской резиденции президента. Пострадал также журналист канала», - говорится в Telegram-канале телеканала «Мир 24».
Ранее сообщалось, что из-за массовых беспорядков в Алма-Ате сгорел Золотой фонд казахского кино.