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Корреспондент с места рассказал о ситуации в Алма-Ате

Алексей Курильченко
14:18 07.01.2022
Также журналист сообщил о состоянии офиса телеканала «Мир», захваченного боевиками.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Xinhua, Globallookpress
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Корреспондент телеканала «Мир» Кирилл Харламов с места событий рассказал об актуальной ситуации в городе Алма-Ата. По его словам, в центре города до сих пор слышны выстрелы, а жителей просят найти безопасное место.

«Ситуация в Алма-Ате по-прежнему неспокойная, в некоторых районах слышна стрельба. Военные просят покинуть центральный район и укрыться в безопасном месте. Утром шли бои с вооруженными людьми, которые укрылись в здании телеканала "Мир". В перестрелке пострадали наши коллеги из телеканала "Алматы". По-прежнему в городе отсутствует интернет, информацию люди получают по телевизору», - сказал Харламов.

Также он рассказал о состоянии офиса телеканала, который был разгромлен боевиками.

«Накануне наш сотрудник побывал в здании телеканала, чтобы проверить состояние офиса, забрать документы и, возможно, уцелевшую аппаратуру. Он рассказал, что редакция журналистов полностью выгорела. Мародеры вынесли из здания всю технику, а то, что невозможно было унести - разбили и сломали. Из некоторых кабинетов шел дым. По коридорам ходили неизвестные люди - возможно это были мародеры», - отметил корреспондент.

Ранее в филиале телеканала «Мир» в Алма-Ате произошел пожар. На кадрах, опубликованных в соцсетях видно, как люди убегают от горящего здания. О пострадавших не сообщается - известно, что предварительно все сотрудники канала покинули здание до того, как его заняли боевики.

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