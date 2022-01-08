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Опубликовано фото с места смертельного ДТП в Египте

Алексей Курильченко
12:01 08.01.2022
Снимок поврежденного микроавтобуса опубликовали в соцсетях.
Опубликовано фото с места смертельного ДТП в Египте
© Фото: ابو مالك السيد المرسي, Facebook
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В соцсетях появилось фото с места ДТП с участием микроавтобуса и автобуса на Синайском полуострове в Египте. Напомним, при столкновении погибли 16 человек, еще 18 пострадали.

На снимке запечатлен микроавтобус, попавший в аварию. Судя по кадру, он получил удар в переднюю часть. На данный момент в посольстве РФ не сообщили о присутствии россиян в автомобилях во время трагического инцидента.

В конце августа 2021 года на трассе Хургада - Каир погибла российская туристка. Автобус, перевозивший туристическую группу, остановился на обочине, и люди вышли наружу подышать воздухом. В это время на людей наехал грузовик.

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