Грузовик сбил российских туристов на трассе Хургада - Каир
Как сообщили в посольстве РФ, люди вышли из туристического автобуса и стояли на обочине, когда на них совершил наезд грузовой автомобиль.
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В Египте на трассе Хургада - Каир погибла российская туристка. Автобус, перевозивший туристическую группу, остановился на обочине, и люди вышли наружу подышать воздухом.
Как сообщили РИА Новости в посольстве России, в это время на людей наехал грузовик. В результате происшествия погибла женщина, ее муж был оперативно доставлен в больницу. Другие подробности происшествия пока не указываются.