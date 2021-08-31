В стране и мире Грузовик сбил российских туристов на трассе Хургада - Каир Валентина Пескова Как сообщили в посольстве РФ, люди вышли из туристического автобуса и стояли на обочине, когда на них совершил наезд грузовой автомобиль. © Фото: Manfred Bail, imageBROKER, Globallookpress Читайте нас на: В Египте на трассе Хургада - Каир погибла российская туристка. Автобус, перевозивший туристическую группу, остановился на обочине, и люди вышли наружу подышать воздухом. Как сообщили РИА Новости в посольстве России, в это время на людей наехал грузовик. В результате происшествия погибла женщина, ее муж был оперативно доставлен в больницу. Другие подробности происшествия пока не указываются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика