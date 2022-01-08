В Египте 16 человек погибли в ДТП с автобусом

На Синайском полуострове в Египте произошло столкновение микроавтобуса с автобусом. В результате инцидента погибли 16 человек, еще 18 пострадали. Об этом сообщили в Минздраве страны.

«В результате столкновения микроавтобуса и автобуса на трассе между городами Суэц - Тор погибли 16 человек, ранены 18», - цитирует РИА Новости сообщение Минздрава.

К месту аварии прибыло 13 карет скорой помощи. На данный момент неизвестно, находились ли в автомобилях россияне в момент трагического инцидента.

Летом микроавтобус с российскими туристами попал в аварию на трассе между Каиром и Хургадой в Египте. В результате происшествия одна россиянка погибла.