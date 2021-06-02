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Есть погибшие: в Египте разбился автобус с российскими туристами

Анна Касаткина
21:39 02.06.2021
В автобус с туристами на большой скорости врезался легковой автомобиль.
Есть погибшие: в Египте разбился автобус с российскими туристами
© Фото: pixabay
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Микроавтобус с российскими туристами попал в аварию на трассе между Каиром и Хургадой в Египте. В результате происшествия одна россиянка погибла, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в полиции.

По предварительным данным, ДТП случилось примерно в ста километрах от Каира, на участке трассы Айн-Сохны. На высокой скорости в микроавтобус врезался легковой автомобиль.

В микроавтобусе ехали десять российских граждан: семеро взрослых и трое детей. Они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу Суэца для обследования. В машине находились также четверо египтян, включая водителя, который получил серьезные травмы.

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