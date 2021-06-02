Есть погибшие: в Египте разбился автобус с российскими туристами

Микроавтобус с российскими туристами попал в аварию на трассе между Каиром и Хургадой в Египте. В результате происшествия одна россиянка погибла, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в полиции.

По предварительным данным, ДТП случилось примерно в ста километрах от Каира, на участке трассы Айн-Сохны. На высокой скорости в микроавтобус врезался легковой автомобиль.

В микроавтобусе ехали десять российских граждан: семеро взрослых и трое детей. Они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу Суэца для обследования. В машине находились также четверо египтян, включая водителя, который получил серьезные травмы.