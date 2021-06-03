Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опубликованы первые кадры с места ДТП с россиянами в Египте

Иван Линдеманн
09:05 03.06.2021
На фотографиях - искореженный микроавтобус одной из туристических компаний, на котором и передвигались отдыхающие.
Опубликованы первые кадры с места ДТП с россиянами в Египте
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В распоряжении «Звезды» оказались кадры с места аварии в Египте, в которой пострадали россияне. На фотографиях - искореженный микроавтобус одной из туристических компаний, на котором и передвигались отдыхающие.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

ДТП произошло этой ночью на трассе между Каиром и Хургадой. В микроавтобус, в котором ехали 10 человек, на большой скорости врезался легковой автомобиль. От удара транспортное средство перевернулось.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В результате полученных травм одна из туристок скончалась. Состояние остальных шести россиян находится в пределах нормы.

Одна из пострадавших рассказала телеканалу «Звезда» о подробностях аварии и своем самочувствии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:05 В стране и мире
Опубликованы первые кадры с места ДТП с россиянами в Египте
06:24 В стране и мире
«Нет никакой третьей волны»: Мурашко рассказал о снижении заболеваемости COVID-19
05:28 Армия
Видео
Музей на плаву: сторожевой корабль «Сметливый» превратился в достопримечательность Севастополя
05:35 Армия
Российские миротворцы провели тренировку по обороне наблюдательного поста в Нагорном Карабахе
05:05 В стране и мире
Видео
Подняли из руин: в Алеппо восстановили важнейшую фармацевтическую фабрику
Популярное
Видео
Несмешной розыгрыш: как мошенники научились обманывать банкоматы
Видео
Диетолог рассказал о бесполезности бездрожжевого хлеба для сидящих на диете
Видео
«Скинул деньги с балкона»: сидевший с Путиным на Параде Победы ветеран рассказал, как его обокрали мошенники
Видео
Спасенный во льдах: экипаж ледокола «Александр Санников» нашел пропавшего на Ямале пса
СМИ: сценограф Киркорова и Пугачевой Борис Краснов впал в кому
Видео
Быстрее, тише и эффективнее: новейшая атомная подлодка «Казань» прибыла для несения службы в Северном флоте
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.