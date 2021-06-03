В стране и мире Опубликованы первые кадры с места ДТП с россиянами в Египте Иван Линдеманн На фотографиях - искореженный микроавтобус одной из туристических компаний, на котором и передвигались отдыхающие. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В распоряжении «Звезды» оказались кадры с места аварии в Египте, в которой пострадали россияне. На фотографиях - искореженный микроавтобус одной из туристических компаний, на котором и передвигались отдыхающие. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» ДТП произошло этой ночью на трассе между Каиром и Хургадой. В микроавтобус, в котором ехали 10 человек, на большой скорости врезался легковой автомобиль. От удара транспортное средство перевернулось. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В результате полученных травм одна из туристок скончалась. Состояние остальных шести россиян находится в пределах нормы. Одна из пострадавших рассказала телеканалу «Звезда» о подробностях аварии и своем самочувствии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика