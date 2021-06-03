Опубликованы первые кадры с места ДТП с россиянами в Египте
На фотографиях - искореженный микроавтобус одной из туристических компаний, на котором и передвигались отдыхающие.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
|
Опубликованы первые кадры с места ДТП с россиянами в Египте
На фотографиях - искореженный микроавтобус одной из туристических компаний, на котором и передвигались отдыхающие.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
|
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Опубликованы первые кадры с места ДТП с россиянами в Египте
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