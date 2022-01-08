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Доставляющие ВДВ в Казахстан Ил-76 сняли с коптера

11:10 08.01.2022
На территории аэропорта расположено около десятка самолетов Ил-76.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Самолеты Ил-76, осуществляющие доставку сил ВДВ из Ивановской области в Казахстан, сняли с коптера. Судя по кадрам, на аэропорту расположено около десятка тяжелых транспортников.

Отмечается, что самолетами военно-транспортной авиации планируется выполнить более 20 самолето-рейсов. По прибытию в Казахстан военнослужащие, составляющие российский миротворческий контингент, приступят к выполнению задач.

Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан из разных уголков РФ.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Вадим Михеев

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