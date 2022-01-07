В стране и мире Свыше сотни человек задержали силовики в ходе спецоперации в Алма-Ате Марина Крижановская Алма-Атинский департамент полиции сообщает об изъятии оружия у террористических элементов. © Фото: t.me kazfreee Globallookpress Читайте нас на: В казахстанском городе Алма-Ата по итогам проводимой спецоперации были задержаны более 100 участников террористических акций. Антитеррористическая операция проводилась в южной столице республики силами органов безопасности. «По информации департамента полиции мегаполиса, во время спецоперации сотрудники задержали свыше 100 участников террористических акций. Полицейские изымают оружие в разных районах города», - приводит РИА Новости информацию республиканского телеканала «Хабар 24». Немногим ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на Алма-Ату было совершено минимум 6 волн атак террористов. По его словам, боевиками командуют из единого центра, они «очень хорошо обучены и организованы». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика