Правоохранители взяли под контроль все мэрии Казахстана

Ранее протестующие в Алмате предпринимали попытки штурма отделений полиции. Во время пресечение одной из таких попыток были ликвидированы десятки человек. При этом участники протестов сожгли местное здание Департамента полиции.

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