Правоохранители взяли под контроль все мэрии Казахстана
Здания администрации находятся под охраной полиции.
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Сотрудники правоохранительных органов Казахстана взяли под контроль все здания мэрии - акиматы. Об этом сообщили в МВД.
«По республике все акиматы освобождены в настоящее время, взяты под охрану правоохранительных органов», - цитирует «Интерфакс» сообщение казахстанского МВД.
Ранее протестующие в Алмате предпринимали попытки штурма отделений полиции. Во время пресечение одной из таких попыток были ликвидированы десятки человек. При этом участники протестов сожгли местное здание Департамента полиции.