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В Казахстане ликвидированы 26 вооруженных преступников

Алексей Курильченко
06:32 07.01.2022
Полиция задержала уже более трех тысяч человек.
В Казахстане ликвидированы 26 вооруженных преступников
© Фото: РИА Новости
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За все время протестов в Казахстане полиция ликвидировала 26 вооруженных преступников, еще 18 были ранены. Об этом сообщил государственный телеканал со ссылкой на МВД.

По данным Sputnik Казахстан, было задержано более трех тысяч человек.

Как сообщили в казахстанской прокуратуре, виновным в массовых беспорядках и протестных акциях, а также актах терроризма грозят тюремные сроки от 8 лет до пожизненного заключения. Против участников беспорядков уже возбуждены уголовные дела. При этом в МВД завили о готовности уничтожать всех преступников, которые откажутся сложить оружие.

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