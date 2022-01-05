В стране и мире Протестующие сожгли здание Департамента полиции в Алматы Елизавета Потейчук Отмечается, что участники протестов сожгли здания представительства Генеральной прокуратуры Казахстана. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Участники массовых протестов в Казахстане захватили здание Департамента полиции Алматы. Кроме того, отмечается, что протестующие захватили и оружие. «Информацию пока подтвердить не удалось, с пресс-службой ДП Алматы нет связи», - сообщает издание Orda.kz, давая сведения со ссылкой на источники. Кроме того, издание сообщает, что митингующие сожгли здание представительства Генеральной прокуратуры Казахстана. Жители городов Жанаозен и Актау 2 января массово вышли на улицы, призывая к снижению цен на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге, демонстранты требовали снизить ее до 50-60. В связи со складывающейся обстановкой в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что с сегодняшнего дня намерен действовать жестко, поэтому останется в столице, несмотря ни на что. А в российском МИД выступили за нормализацию ситуации в Казахстане путем диалога. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика