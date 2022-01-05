Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Протестующие сожгли здание Департамента полиции в Алматы

Елизавета Потейчук
17:18 05.01.2022
Отмечается, что участники протестов сожгли здания представительства Генеральной прокуратуры Казахстана.
Протестующие сожгли здание Департамента полиции в Алматы
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Участники массовых протестов в Казахстане захватили здание Департамента полиции Алматы. Кроме того, отмечается, что протестующие захватили и оружие.

«Информацию пока подтвердить не удалось, с пресс-службой ДП Алматы нет связи», - сообщает издание Orda.kz, давая сведения со ссылкой на источники.

Кроме того, издание сообщает, что митингующие сожгли здание представительства Генеральной прокуратуры Казахстана.

Жители городов Жанаозен и Актау 2 января массово вышли на улицы, призывая к снижению цен на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге, демонстранты требовали снизить ее до 50-60. В связи со складывающейся обстановкой в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что с сегодняшнего дня намерен действовать жестко, поэтому останется в столице, несмотря ни на что. А в российском МИД выступили за нормализацию ситуации в Казахстане путем диалога.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.