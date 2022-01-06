СМИ: виновным в беспорядках в Казахстане грозит заключение вплоть до пожизненного

Стало известно, что виновные в массовых беспорядках и протестных акциях, а также актах терроризма в Казахстане могут получить тюремное заключение на срок от 8 лет. Сообщается, что также срок лишения свободы может быть и пожизненным. Об этом сообщил казахстанский телеканал «Хабар-24», ссылаясь на прокуратуру.

Телеканал сообщил, что против участников беспорядков уже возбуждены уголовные дела по статьям об организации массовых беспорядков и осуществлении актов терроризма. По данным статьям уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 лет до пожизненного.

Ранее казахстанские СМИ сообщили обещание МВД Казахстана уничтожать всех, кто откажется сложить оружие. Отмечается, что в разных частях страны, в частности, усилено патрулирование полиции и Нацгвардии.