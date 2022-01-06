СМИ: МВД Казахстана пообещало уничтожать всех, кто откажется сложить оружие

По данным СМИ, в министерстве внутренних дел Казахстана заявили, что все участники массовых протестов, которые отказываются подчиняться требованиям сложить оружие, будут уничтожены. В регионах государства усилено патрулирование нарядов полиции и Нацгвардии, выставлены блок-посты, а также ведется задержание нарушителей правопорядка.

«В случае вооруженного сопротивления законным требованиям сложить оружие - ведется их уничтожение», - передает Sputnik Казахстан со ссылкой на МВД.

Незадолго до этого в прессе сообщили, что в Алма-Ате все здания госорганов находятся под контролем властей. В некоторых частях города все еще продолжается спецоперация. Более того, ООН призвала противоборствующие стороны в Казахстане воздерживаться от насилия.