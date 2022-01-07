В Нур-Султане возобновлен доступ к проводному интернету

В столице Казахстана - Нур-Султане - был восстановлен доступ к проводному интернету. При этом мобильный интернет в городе по-прежнему не функционирует на фоне беспорядков.

Как сообщает ТАСС, доступ к Сети пропал 6 января примерно с 19 часов по местному времени. Также доступ отсутствовал в среду, 5 января с 17:00 до поздней ночи.

Ранее, 4 января, в Казахстане был зафиксирован сбой в работе мессенджеров и связи ряда мобильных операторов на фоне митингов. Позже доступ был частично восстановлен, но многие жители крупных городов все равно жаловались на неполадки.