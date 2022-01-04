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СМИ сообщили о перебоях со связью и сбоях в работе мессенджеров в Казахстане

Елизавета Потейчук
22:09 04.01.2022
По данным СМИ, связь и Интернет начали пропадать около 22:00 по алматинскому времени.
СМИ сообщили о перебоях со связью и сбоях в работе мессенджеров в Казахстане
© Фото: serik.baqtybaiuly, Facebook
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Сбои в работе мобильного оператора «Билайн», мессенджеров Telegram, WhatsApp и Signal фиксируются в Казахстане на фоне митингов. Связь и Интернет начали пропадать около 22:00 по алматинскому времени.

Об этом сообщает местное издание «Vласть». Полицейские уже начали задерживать митингующих в Алматы, где насчитывается несколько сотен участников шествия.

«В настоящее время у нас наблюдаются ограничения с предоставлением услуги мобильного интернета по независящим от компании причинам», - отмечает «Билайн» в своем Twitter.

Жители городов Жанаозен и Актау 2 января массово вышли на улицы, призывая к снижению цен на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге, демонстранты требовали снизить ее до 50-60. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал граждан к диалогу и взаимному доверию, а также назвал незаконными призывы атаковать помещения гражданских и военных ведомств.

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