Жители Алма-Аты и Нур-Султана сообщили о частичном восстановлении доступа в Интернет

Жители крупных казахстанских городов Алма-Аты и Нурсултана сообщают о восстановлении доступа в Интернет. Однако они все так же жалуются на трудности с отправкой сообщений через мессенджеры.

Об этом сообщает «Интерфакс». Ранее СМИ проинформировали о перебоях со связью и сбоях в работе мессенджеров в Казахстане. Связь и Интернет начали пропадать 4 января около 22:00 по алматинскому времени. Кроме того, МИД порекомендовал россиянам, находящихся в Казахстане, остерегаться мест скопления людей.

Жители казахских городов Жанаозен и Актау массово вышли на улицы 2 января, призывая к снижению цен на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге, демонстранты требовали снизить ее до 50-60. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что намерен действовать жестко в связи с протестами, поэтому останется в столице, несмотря ни на что. Кроме того, Токаев сообщил, что будет занимать пост председателя Совета Безопасности страны.