СМИ: КНДР не примет участие в Олимпиаде в Пекине

Северная Корея (Корейская Народно-демократическая Республика) сообщила Китаю, что полностью поддерживает предстоящие Олимпийские игры в Пекине в 2022 году. Однако спортсмены северокорейской республики не смогут принять участия в Играх ввиду «действия враждебных сил», пишут СМИ. По их данным, в КНДР также раскритиковали бойкот со стороны американских дипломатов Зимних Олимпийских игр.

«Мы не сможем принять участие в Олимпийских играх ввиду действия "враждебных сил", всемирно распространившейся коронавирусной инфекции, но мы хотели бы полностью поддержать китайские команды во всех их трудах по проведению прекрасного и великолепного фестиваля», - сообщает Younhap News Agency со ссылкой на Korean Central News Agency (KCNA).

Олимпийский комитет и Министерство физической культуры и спорта Северной Кореи направило данное сообщение в Олимпийский комитет Китая и другие организации.

Ранее СМИ Южной Кореи сообщали, что в КНДР провели испытания гиперзвуковой ракеты. До этого Япония информировала о возможном запуске баллистической ракеты со стороны КНДР.