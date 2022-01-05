В стране и мире В Японии сообщили о возможном запуске баллистической ракеты со стороны КНДР Марина Крижановская Вероятно, ракета была направлена в сторону Японского моря. © Фото: U.S. Space Force Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: В среду, 5 января, Корейская Народно-демократическая Республика (КНДР) вероятно запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Такие предположения сообщает ТАСС со ссылкой на береговую охрану Японии. Ведомство по береговой охране предупреждает об опасности падения обломков все находящиеся в данном районе морские суда. Дальнейшая информация уточняется. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика