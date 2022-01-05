В Японии сообщили о возможном запуске баллистической ракеты со стороны КНДР
Вероятно, ракета была направлена в сторону Японского моря.
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В среду, 5 января, Корейская Народно-демократическая Республика (КНДР) вероятно запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.
Такие предположения сообщает ТАСС со ссылкой на береговую охрану Японии. Ведомство по береговой охране предупреждает об опасности падения обломков все находящиеся в данном районе морские суда.
Дальнейшая информация уточняется.