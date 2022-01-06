СМИ: КНДР провела испытания гиперзвуковой ракеты
Сообщается, что ракета сумела точно поразить заданную цель на расстоянии 700 км.
© Фото: U.S. Air Force ZUMAPRESS.com Globallookpress
Южнокорейские СМИ сообщили, что в КНДР провели испытания гиперзвуковой ракеты.
«По сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), ракета "горизонтально отклонилась от первоначальной точки запуска на 120 километров" и "точно поразила установленную цель на расстоянии 700 км". Скорость при этом не раскрывается», - сообщает агентство Yonhap.
Отмечается, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на испытаниях не присутствовал.
Ранее СМИ сообщили, что КНДР подтвердила успешные испытания новой баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ).