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СМИ: КНДР провела испытания гиперзвуковой ракеты

Алиса Кононенко
02:54 06.01.2022
Сообщается, что ракета сумела точно поразить заданную цель на расстоянии 700 км.
СМИ: КНДР провела испытания гиперзвуковой ракеты
© Фото: U.S. Air Force ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Южнокорейские СМИ сообщили, что в КНДР провели испытания гиперзвуковой ракеты. 

«По сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), ракета "горизонтально отклонилась от первоначальной точки запуска на 120 километров" и "точно поразила установленную цель на расстоянии 700 км". Скорость при этом не раскрывается», - сообщает агентство Yonhap.  

Отмечается, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на испытаниях не присутствовал.

Ранее СМИ сообщили, что КНДР подтвердила успешные испытания новой баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ). 

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