СМИ: КНДР провела испытания гиперзвуковой ракеты

«По сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), ракета "горизонтально отклонилась от первоначальной точки запуска на 120 километров" и "точно поразила установленную цель на расстоянии 700 км". Скорость при этом не раскрывается», - сообщает агентство Yonhap.

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