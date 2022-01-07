Опубликовано видео работы силовиков в Талдыкоргане
Ранее представитель администрации президента Казахстана сообщил, что спецслужбы республики проводят операцию по зачистке боевиков.
© Видео: @Zilla57826895, Twitter © Фото: @Zilla57826895, Twitter
В социальных сетях появилось видео, где предположительно запечатлен момент зачистки, проводимой спецслужбами Казахстана. Пользователи сообщают, что силовики работают в городе Талдыкорган.
На кадрах, опубликованных в Twitter, можно заметить, как вооруженные силовики задерживают предполагаемых боевиков. Вероятно съемка велась из ближайшего дома.
Ранее первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев заявил, что операция по зачистке боевиков в стране проводится силами республиканских спецслужб.
Напомним, для оказания помощи местным правоохранителям в стабилизации обстановки в Казахстан был направлен миротворческий контингент ОДКБ.