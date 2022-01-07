Протест протестующим: жители Актау разгневаны перекрытием дорог митингующими

На западе Казахстана в городе Актау жители административного центра Мангистауской области недовольны действиями протестующих, которые перекрывают движение на дорогах. Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, мужчина буквально разгневан тем, что митингующие перекрыли ему проезд.

«В Актау зреет протест против протестующих. Жители города жалуются, что из-за перекрывших дороги митингующих не могут проехать в пригороды навестить родственников», - сообщает Sputnik Казахстан.

Также отмечается, на восточном побережье Каспия жители областного центра организуются в группы и требуют протестующих уйти с дороги.

Ранее в Казахстане заявили о большом количестве говорящих на арабском языке иностранцев в больницах. Более того, мародеры застрелили известного казахстанского музыканта, режиссера Сакена Битаева. Друг погибшего сообщил, что мародеры убили «отца казахского хип-хопа» при попытке отобрать у него машину.