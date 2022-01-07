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«Отец казахского хип-хопа» убит мародерами во время протестов в Алма-Ате

Елизавета Потейчук
18:38 07.01.2022
Друг погибшего рассказал, что мародеры убили музыканта при попытке отобрать у него машину.
«Отец казахского хип-хопа» убит мародерами во время протестов в Алма-Ате
© Фото: ТРК "Звезда"
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В Алма-Ате в ходе массовых протестов был убит известный казахский режиссер и музыкант Сакен Битаев (Salamec Staff). Рэпер пытался скрыться от радикалов, пытавшихся отобрать у него машину. Об этом проинформировал друг погибшего Данияр Адилбеков.

«Толпа подошла сзади и начала вскрывать двери. Пацаны дали по газам, а мародеры начали стрелять в след уезжающей машине. Одна пуля пробила Сакену легкое», - написал он в своем Facebook.

Адилбеков добавил, что родители музыканта до сих пор не могут забрать домой тело сына, так как в Алма-Ате не хватает полицейских, чтобы запротоколировать смерть. Все правоохранители задействованы для ликвидации беспорядков.

«Отец казахского хип-хопа. Нет ни одного рэпера в Казахстане кто не знает Salamalec sound - его детище. Покойся с миром мой брат! Сейчас ты рядом с легендами - 2pac и Biggie, старина Боб Марли. Все как ты хотел», - пишет друг погибшего.

Ранее корреспондент телеканала «Мир» Кирилл Харламов с места событий рассказал об актуальной ситуации в городе Алма-Ата. По его словам, в центре города до сих пор слышны выстрелы, а жителей просят найти безопасное место. Также он рассказал о состоянии офиса телеканала, который был разгромлен боевиками.

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