В Казахстане заявили о большом количестве говорящих на арабском языке иностранцев в больницах

Член Национального Совета общественного доверия при президенте Казахстана Рахим Ошакбаев заявил, что в больницах страны проходят лечение много иностранных граждан. Более того, они говорят на арабском языке.

Слова Ошакбаева транслировал телеканал «Хабар». Ранее мародеры застрелили известного казахстанского музыканта, режиссера Сакена Битаева. Друг погибшего сообщил, что мародеры убили «отца казахского хип-хопа» при попытке отобрать у него машину.

Кроме того, задержанные в Шымкенте в ходе массовых протестов в Казахстане провокаторы рассказали, что им платили за участие в антиправительственных акциях. По словам первого заместителя главы администрации города Шынгыса Мукана, участникам также выдавали напитки, от которых они «теряли контроль» над собой.