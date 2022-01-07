Токаев приказал стрелять на поражение по террористам
Президент заявил об отданном приказе в обращении к народу.
© Фото: Абзал Калиев, Sputnik, РИА Новости
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять на поражение по террористам, действующим в Казахстане. Об этом он заявил в своем обращении к народу.
«Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения», - заявил глава государства.
Он также отметил, что операция против несложивших оружие боевиков продолжается.
Ранее Токаев заявил, что контртеррорестические акции в стране должны проводиться до тех пор, пока боевики не будут полностью уничтожены. По словам главы государства, террористы в Казахстане применяют оружие и наносят ущерб имуществу.