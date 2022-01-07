Задержанные в Казахстане провокаторы рассказали, что им платили за участие в митингах

Задержанные в Шымкенте в ходе массовых протестов в Казахстане провокаторы рассказали, что им платили за участие в антиправительственных акциях. Более того, им выдавали энергетические напитки, от которых они «теряли контроль» над собой, сообщил первый заместитель главы администрации Шымкента Шынгыс Мукан.

Его слова передает ТАСС. Напомним, что в министерстве обороны России сообщили, что подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане. В военном ведомстве отметили, что военнослужащие коллективных миротворческих сил организации не привлекаются к проводимым оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов.

Ранее россиянка рассказала, что пассажирам застрявшего в Алма-Ате самолета пришлось прятаться от мародеров. Как отметила сестра одной из пассажирок Дарья Колганова, люди в течение 15 часов прятались от мародеров в закрытом самолете.