Россиянка рассказала, что пассажирам застрявшего в Алма-Ате самолета пришлось прятаться от мародеров

В ночь захвата аэропорта Алма-Аты из Казахстана не смогли вылететь свыше 40 россиян. Как отметила сестра одной из пассажирок Дарья Колганова, люди в течение 15 часов прятались от мародеров в закрытом самолете.

«На борту находилось более 140 человек, около 30 из них - дети. Они просидели там всю ночь. Ночью эти хулиганы катались по взлетным полосам. Пытались взломать дверь в самолет. Пассажиры выключили свет и сидели в полной тишине, чтобы они не слышали, что здесь есть люди. Их прятали от бандитов этих», - рассказала Дарья в беседе с «SHOT».

Сестру девушки вместе с остальными пассажирами рейса отправили в место временного пребывания в Алма-Ате, говорит Колганова. Но у людей там попросту нет еды, как и возможности сходить в магазин из-за беспорядков, происходящих в городе. Сейчас Дарья пытается связаться с сотрудниками МИД РФ, чтобы они помогли россиянам вернуться на родину.

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