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Россиянка рассказала, что пассажирам застрявшего в Алма-Ате самолета пришлось прятаться от мародеров

Елизавета Потейчук
16:47 07.01.2022
Сестра Дарьи Колгановой вместе с другими пассажирами рейса отправлена в место временного пребывания.
Россиянка рассказала, что пассажирам застрявшего в Алма-Ате самолета пришлось прятаться от мародеров
© Фото: Тимур Батыршин, Sputnik, РИА Новости
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В ночь захвата аэропорта Алма-Аты из Казахстана не смогли вылететь свыше 40 россиян. Как отметила сестра одной из пассажирок Дарья Колганова, люди в течение 15 часов прятались от мародеров в закрытом самолете.

«На борту находилось более 140 человек, около 30 из них - дети. Они просидели там всю ночь. Ночью эти хулиганы катались по взлетным полосам. Пытались взломать дверь в самолет. Пассажиры выключили свет и сидели в полной тишине, чтобы они не слышали, что здесь есть люди. Их прятали от бандитов этих», - рассказала Дарья в беседе с «SHOT».

Сестру девушки вместе с остальными пассажирами рейса отправили в место временного пребывания в Алма-Ате, говорит Колганова. Но у людей там попросту нет еды, как и возможности сходить в магазин из-за беспорядков, происходящих в городе. Сейчас Дарья пытается связаться с сотрудниками МИД РФ, чтобы они помогли россиянам вернуться на родину.

Ранее сотрудники министерства иностранных дел РФ помогли группе российских школьников уехать из Казахстана, где сейчас проходят массовые протесты. Детская спортивная команда в составе 22 человек через Бишкек вернулась в Екатеринбург. Об этом «Звезде» сообщил один из членов команды.

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