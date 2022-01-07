В Минобороны заявили, что миротворцы ОДКБ не привлекаются к боевым мероприятиям в Казахстане

В министерстве обороны России сообщили, что подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане. Миротворцы выполняют задачи по охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов социальной инфраструктуры.

В военном ведомстве отметили, что военнослужащие коллективных миротворческих сил организации не привлекаются к проводимым оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов, а также армейских подразделений по наведению законности и правопорядка в стране по договоренности с казахстанской стороной.

Ранее в Алма-Ату прибыли самолеты миротворческих сил ОДКБ. Самолеты Ил-76 с силами миротворческого контингента приземлились в аэропорту города. На борту воздушного судна - военнослужащие подразделения российских ВДВ и военная техника.

Материал подготовила: Елизавета Потейчук