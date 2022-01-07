Захарова заявила, что в Рождество она всей душой вместе с миротворцами ОДКБ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, что в рождественскую ночь она всей душой с миротворцами, которых направили по решению ОДКБ в Казахстан.

«В это Рождество всей душой с миротворцами, которые отправились сегодня утром (6 января - прим. ред.) по решению ОДКБ восстанавливать мир и порядок по просьбе дружественного Казахстана. Мысли и молитвы о защитниках», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов сообщил, что основными задачами Коллективных миротворческих сил организации являются охрана важных государственных и военных объектов, помощь правоохранителям Казахстана и стабилизация обстановки в стране.

Напомним, 6 января 2022 года секретариат ОДКБ сообщил о вводе в Казахстан в соответствии с решением Совета коллективной безопасности организации Коллективных миротворческих сил на ограниченный временно срок.

В составе миротворческих сил присутствуют подразделения Вооруженных Сил РФ и республик Белоруссия, Армения, Таджикистан и Киргизии.