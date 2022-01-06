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Министр обороны Белоруссии заявил об отправке военнослужащих в Казахстан

Елизавета Потейчук
17:57 06.01.2022
Виктор Хренин сообщил, что в Казахстан направлена миротворческая рота из состава 103-ей воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций.
Министр обороны Белоруссии заявил об отправке военнослужащих в Казахстан
© Фото: ВоенТВ
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Министр обороны Белоруссии, генерал-лейтенант Виктор Хренин сообщил, что для выполнения международных и союзнических обязательств на территорию Казахстана будет направлен белорусский воинский контингент «для участия в регулировании кризисной ситуации». Глава Минобороны Республики выразил готовность с белорусской стороны оказывать всестороннюю помощь в стабилизации обстановки в Казахстане.

«Мною принято решение и нашим президентом утверждено для этих целей направить подготовленную миротворческую роту из состава 103-ей воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций. Данное подразделение прошло весь комплекс обучения и подготовлено для выполнения подобных задач», - передает «ВоенТВ» слова Хренина.

Ранее первые подразделения российских десантников приземлились в Казахстане. На данный момент продолжается переброска миротворческого контингента РФ со штатной техникой. В состав направленных сил вошли подразделения вооруженных сил РФ, Белоруссии, Армении, Республики Таджикистан и Киргизской Республики.

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