Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Генсек ОДКБ назвал численность миротворческих сил в Казахстане

Елизавета Потейчук
21:50 06.01.2022
Станислав Зась подчеркнул, что при необходимости состав военнослужащих может быть усилен.
Генсек ОДКБ назвал численность миротворческих сил в Казахстане
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Численность направленных в Казахстан из-за антиправительственных акций Коллективных миротворческих сил ОДКБ будет насчитывать порядка 2,5 тысячи человек. Генеральный секретарь Станислав Зась отметил, что в случае необходимости они могут быть усилены. По его словам, миротворцы «будут исходить из ситуации».

«Общая численность группировки коллективных миротворческих сил может быть разная. Сейчас в соответствии с теми решениями которые приняты - порядка 2500 человек», - подчеркнул Зась в беседе с РИА Новости.

Также Станислав Зась сообщил, что длительность нахождения сил организации в Казахстане будет зависеть от решения руководства страны. Срок может составить несколько дней, либо несколько недель. Правительство Армении дало разрешение на участие в миротворческой миссии в Республике подразделению армянских Вооруженных сил.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:50 В стране и мире
Генсек ОДКБ назвал численность миротворческих сил в Казахстане
17:28 Армия
Видео
Первые подразделения российских десантников приземлились в Казахстане
21:48 В стране и мире
В США заявили, что события в Казахстане никак не повлияли на планы переговоров с РФ
21:12 В стране и мире
Кабмин Армении разрешил военному подразделению участвовать в миротворческой миссии в Казахстане
20:57 В стране и мире
В МИД РФ отметили напряженную обстановку в ряде городов Казахстана
Популярное
Видео
Первые подразделения российских десантников приземлились в Казахстане
Генсек ОДКБ заявил, что войска будут выведены из Казахстана после окончания операции
Секретариат ОДКБ: Казахстан заявил о вторжении подготовленных из-за рубежа банд
Видео
Вошел со щитом: опубликован момент захвата аэропорта Алма-Аты
Видео
Появились кадры спецоперации в Алматы
Видео
Опубликованы кадры с места столкновения свыше 40 машин под Тулой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.