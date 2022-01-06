Генсек ОДКБ назвал численность миротворческих сил в Казахстане

Численность направленных в Казахстан из-за антиправительственных акций Коллективных миротворческих сил ОДКБ будет насчитывать порядка 2,5 тысячи человек. Генеральный секретарь Станислав Зась отметил, что в случае необходимости они могут быть усилены. По его словам, миротворцы «будут исходить из ситуации».

«Общая численность группировки коллективных миротворческих сил может быть разная. Сейчас в соответствии с теми решениями которые приняты - порядка 2500 человек», - подчеркнул Зась в беседе с РИА Новости.

Также Станислав Зась сообщил, что длительность нахождения сил организации в Казахстане будет зависеть от решения руководства страны. Срок может составить несколько дней, либо несколько недель. Правительство Армении дало разрешение на участие в миротворческой миссии в Республике подразделению армянских Вооруженных сил.