В Алма-Ату прибыли самолеты миротворческих сил ОДКБ

Самолеты Ил-76 с силами миротворческого контингента ОДКБ приземлились в аэропорту Алма-Аты. На его борту - военнослужащие подразделения российских ВДВ и военная техника.

Миротворческий контингент ОДКБ прибыл в Казахстан для выполнения ряда задач. Основными являются охрана важных государственных и военных объектов, а также оказание содействия казахстанским силам правопорядка в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.

Ранее силы контингента миротворческих сил ОДКБ совместно с правоохранителями Казахстана взяли под контроль аэропорт города Алма-Аты. Также сообщается, что миротворцы обеспечивают безопасность расположенного в городе Генерального консульства Российской Федерации.