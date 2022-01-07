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В Алма-Ату прибыли самолеты миротворческих сил ОДКБ

Алексей Курильченко
12:59 07.01.2022
На борту самолетов военнослужащие подразделения российских ВДВ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Самолеты Ил-76 с силами миротворческого контингента ОДКБ приземлились в аэропорту Алма-Аты. На его борту - военнослужащие подразделения российских ВДВ и военная техника.

Миротворческий контингент ОДКБ прибыл в Казахстан для выполнения ряда задач. Основными являются охрана важных государственных и военных объектов, а также оказание содействия казахстанским силам правопорядка в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.

Ранее силы контингента миротворческих сил ОДКБ совместно с правоохранителями Казахстана взяли под контроль аэропорт города Алма-Аты. Также сообщается, что миротворцы обеспечивают безопасность расположенного в городе Генерального консульства Российской Федерации.

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